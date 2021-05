Video: Ya salió el tráiler de Hotel Transilvania 4 donde veremos a Drac como humano

Cargando...

Atención, fanáticos de los vampiros y monstruos: ¡El hotel Transilvania volverá a abrir sus puertas! Una vez más, Drácula y su divertida familia regresarán a las pantallas, con la cuarta y última entrega de la franquicia de películas animadas.

El gurú de la animación Genndy Tartakovsky, mejor conocido por su trabajo en películas como Clone Wars o Samurai Jack, es el responsable de las otras tres películas llenas de humor, amor y muchos de los monstruos más populares del mundo. Hoy finalmente se estrena el tráiler y no podemos hacer otra cosa que no sea gritar de la emoción.

No todo será como antes, aunque la cuarta entrega contará con la mayoría de los miembros originales en el reparto de las voces, el único cambio que tendrán es que Adam Sandler, quién le da la vida a Drácula, será remplazado por Brian Hull. Sin duda, lo extrañaremos, pero la trama será mucho mejor que antes.

Esta vez todo cambiará, pues Johnny siente que no es parte de la familia por no ser un monstruo, así que buscará un poco de ayuda para convertirse en uno. Sin embargo, su decisión hará que los demás se conviertan en humanos. ¿Qué sentirán ahora que todos son diferentes? ¿Cómo solucionarán el problema? Todavía no lo sabemos. Por el momento, podemos disfrutar del divertido tráiler y esperar pacientemente a que se anuncie la fecha de estreno.