VIDEOS: Carlos Rocabado toma la cocina y presume su talento

Cargando...

Bolivia

Desde que empezó la cuarentena, muchos famosos de nuestro medio han usado sus redes sociales para compartir cómo han estado llevando este aislamiento y han dado rienda suelta a ciertas habilidades propias, que por falta de tiempo no las hacían o no las habían expuesto. Tal es el caso de Carlos Rocabado, que no hay nada que disfrute más en estos momentos que estar en la cocina y por supuesto en compañía de sus hijos, sus asistentes o chefs más pequeños que tiene en casa.

El alegre conductor tiene un espacio en su Instagram que lo denomina "Cocina veloz" donde podrán encontrar diferentes platillos preparados por él mismo, con la ayuda, por supuesto, de Santino y Martina, y que no requieren de ingredientes difíciles de encontrar, porque la idea del bigotón es que sus seguidores encuentren todo en casa para preparar lo que se venga y deleitar el paladar con preparaciones exquisitas.

"Cuando tienes las ganas, y tienes a los mejores acompañándote en lo que haces, nada puede salir mal" expresa el conductor de Bigote el Show.

Desde una sopa caliente para esos dias cuando la temperatura desciende, hasta darse ese gusto de algo dulce como una tarta de galletas de chocolate o torta de brigadeiro, todo puedes hacerlo siguiendo las recetas de Carlos Rocabado en "Cocina veloz".

Cargando...

A continuación más videos de riquísimas preparaciones, fáciles y rápidas de Carlos Rocabado.