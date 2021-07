Videos: Joven aparta collar para su novia y se entera que le es infiel con su prima

Cargando...

Ecuador

Angela Yarley, usuaria de TikTok, compartió un mensaje de cuando un joven le pidió un collar que proyectaba la palabra "te amo" en 100 idiomas; sin embargo, la vendedora de Ecuador le comentó que ya no le quedaban, pero que estaba por hacer reestock y podría apartar uno.

El joven le dijo que es el collar fuera para antes del 7 de julio debido a que era el cumpleaños de su novia, es decir, hoy le tendría que estar regalando el collar a su pareja. La vendedora le dijo que sí estaría disponible y que se aseguraría de que llegara antes. Incluso el joven le dijo que le pagaba por anticipado, pero la comerciante le dijo que se esperara a que llegara la mercancía para evitar inconvenientes.

Y todo marchaba bien, hasta hace dos días, que la joven le dijo que ya había llegado el collar, pero el joven ya no lo quería. La vendedora puso la curiosidad a andar y le pregunto qué había pasado. La pareja había terminado, aunque el joven se propuso pagarle a pesar de no adquirir el collar, la chica le dijo que no tenía que pagarlo; sin embargo, ellos no contaban con que su plática se hiciera viral y el joven contará por qué terminaron.

Cargando...

La historia de desamor

"Aprovechando mis 5 minutos de fama, una semana antes de que me escribieras ella salió con sus amigos. Normal, tipo a una fiesta, a mí nunca me molesto eso porque ya éramos pareja desde hace tres años. Bueno, el punto es que en una de esas una amiga en común me llama y me dice como 'oye tu novia tomó mucho, ven a traerla porque sus papás le van a hablar", compartió el joven.

Esa noche, la pareja se quedó en casa del joven y le llamó a los papás de la chica para decirle que ella se encontraba con él, pero a las tres de la mañana se despierta y se va a dormir en el sillón que tiene en su cuarto, pero el joven entre sueños notó que no dormía, que sólo estaba en el celular.

"Luego ya en la mañana ella me dice que se va a bañar y ya en la ducha me grita 'Julián' y yo qué y me dice pon Spotify en mi celular y pásame y abro la aplicación y todo y le llega un mensaje de un contacto que decía corazón que le decía te amo y así, pero vi la foto de perfil y parecía amiga nuestra", comentó el joven.

Julián se fue del cuarto y azotó la puerta. Su mamá estaba haciendo el desayuno y mientras su hermano comía, él esperaba en la sala a esperar que saliera su novia, pero se le olvidó su celular en el cuarto y se regresó y escuchó a la chica diciendo 'No, si el Julián ya se fue, no pasa nada, yo salgo y voy a tu casa".

"Ya en la noche me llega al celular una foto de ella besándose con mi prima y yo de qué. Le llamé a mi prima y vi la misma foto de perfil de la persona que le escribió en la mañana. Y la que le mando el audio parecía también ella", comentó.

Julián decidió ir a la fiesta en la que estaba su prima y su novia y cuando llegó, ambas estaban sentadas besándose, por lo que se puso a llorar y un chico le preguntó que qué había pasado, a quien le contó todo y como si fuera casualidad, el joven conocía a la prima, pues era su compañera de clases.

"Tu prima es mi compañera, hasta donde sé, va en relación con esa chica hace unos 7 meses. Bueno al final los amigos de ella le contaron que fui y vi todo. Me bloqueó. Fui a casa a conversar y me dijo que mejor dejemos ahí ya sin rencores", dijo Julián en los mensajes.

Al final, el joven terminó con su novia y no tiene mucho que fue su graduación, aunque eso sí aprovechó para dar un consejo. "La pareja del bachillerato no será con la que se van a casar".