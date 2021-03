Youtuber casi pierde un ojo al ser mordido por una serpiente pitón

Cargando...

Florida, Estados Unidos

Nick Bishop, de 32 años, es un manipulador de serpientes y muestra su habilidad con los reptiles en TikTok, pero esta vez, mientras estaba grabando un video, tuvo un terrible accidente, que quedó registrado; una pitón lo mordió en la cara. El hombre encontró una serpiente de un metro de largo en el Parque Nacional Everglades en Florida. “Una pequeña serpiente traviesa”, según su propia definición.

Bishop no le tiene miedo a la mordedura de este animal, porque sabe que no es venenoso, pero nunca imaginó que igualmente podía terminar malherido, pero la traicionera pitón lo mordió en la cara.

La serpiente, una pitón birmana oriunda del sudeste asiático, lo muerde varias veces en el brazo y en los dedos. “Me está masticando”, dice Nick mirando a cámara, presumiendo su valentía. Pero el animal se iba enfureciendo cada vez más, hasta que de un salto le impactó en la cara, mordiéndolo en el ojo. Afortunadamente, los colmillos entraron en los párpados sin tocar el globo ocular, porque hubiera podido perder la vista con el ataque.

“Sabía que iba a atacar, eso es lo que hacen”, reconoció el encantador. “Simplemente no tenía ni idea de que estaba apuntando a mi cara hasta que fue demasiado tarde”.

Las pitones birmanas se alimentan de pequeños mamíferos, aves y reptiles. No son venenosas y comúnmente se las tiene como mascota porque son más dóciles que otras serpientes grandes.

Pero fue capturada y manipulada de tal manera que se asustó y se puso agresiva. “Por lo general, no me grabo a mí mismo y esta es una de las razones principales. Accidentes como este suceden, pero tengo suerte. Podría haber sido mucho peor”, relata aliviado. Para no pasar tanta vergüenza, una vez que se repuso del susto y comprobó que la herida no era considerable, comenzó a bromear; “Bueno, a eso lo llamamos un poco de amor”.