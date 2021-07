Aquí te dejamos los 10 animes más comercializables en todos los tiempos

Cargando...

Algunas franquicias de anime pretenden contar una simple historia, mientras que otras están destinadas a convertirse en sensaciones mundiales que provocan ondas en el futuro. Una de estas ondas proverbiales es la capacidad del anime de ser aún más rentable al aumentar su potencial de comercialización.

Sin embargo, algunas veces el anime se adapta a partir del manga, los videojuegos u otros juguetes con la intención de ampliar su alcance entre los fans y aficionados. Lo más probable es que, sea cual sea el anime favorito de cada uno, haya al menos un poco de mercancía por ahí que pueda ser coleccionada por los fans más devotos. Pero algunos animes son tan comercializables que crean bases de fans globales que están hambrientas de cualquier pieza de merchandising que puedan conseguir.

Los 10 animes más comercializables son :

1- Yu-Gi-Oh! dio lugar a un popular juego de cartas

Aunque el creador de la serie, Kazuki Takahashi, nunca pretendió que el juego de cartas Duel Monsters fuera el protagonistade Yu-Gi-Oh!, es el juego que introdujo en el manga que más llamó la atención de los lectores. El manga se publicó originalmente en Weekly Shonen Jump de 1996 a 2004 y comenzó presentando diferentes juegos, incluyendo juegos de dados, juegos de mesa de rol y el famoso juego de cartas coleccionables que finalmente se robó el show. Desde entonces, Konami ha lanzado nuevas versiones del juego de cartas coleccionables con regularidad y el anime está emitiendo actualmente su décima iteración de la franquicia.

2- Pretty Cure tiene 18 temporadas de anime diferentes hasta la fecha

Comenzando con Futari wa Pretty Cure en 2004, esta franquicia lanzó su mayor anime, Tropical-Rouge! Pretty Cure, en febrero de 2021. Al tratarse de un anime de chicas mágicas, resulta especialmente atractivo para los niños, por lo que la franquicia ha generado multitud de juguetes, réplicas, manga y películas a lo largo de los años. No hay demasiada mercancía para adultos asociada a esta serie, ya que el reparto es siempre un grupo de niñas preadolescentes y las tramas no son demasiado complicadas, lo que hace más difícil comercializarla entre los aficionados al anime de mayor edad. Sin embargo, esta serie se ha ganado el cariño de los niños lo suficiente como para que se publiquen constantemente nuevas temporadas cada año.

3- Digimon se inspiró en el Tamagotchi

Algunos se han referido a Digimon como un rip-off de Pokémon, pero lo cierto es que las dos franquicias nacieron más o menos al mismo tiempo. Pero a diferencia de Pokémon, Digimon no empezó como un videojuego. En su lugar, era una mascota virtual, similar a la franquicia Tamagotchi que se lanzó por la misma época. La popularidad de Digimon acabó dando lugar a series de anime y manga, que impulsaron aún más su potencial de comercialización. Ahora, Digimon es una franquicia saludable que sigue produciendo anime, figuras, ropa y otros artículos de colección en todo el mundo.

4- Beyblade se hizo para ser comercializable

Basado en el beigoma, un tipo de peonza tradicional japonesa, y en el juego de mesa Battling Tops de 1968, Beyblade fue conceptualizado como un juego antes de que se convirtiera en un anime. El fabricante Takara lanzó su serie de juguetes Beyblade en 1999 junto con un manga que lo acompañaba, y a partir de ahí se subió a la ola del dinero.

Beyblade sigue siendo sorprendentemente popular entre los niños incluso hasta el día de hoy, con la última entrada de anime de Takara Tomy, Beyblade Burst Rise, lanzada en 2019. Cada nuevo anime suele estrenarse en el momento en que los juguetes Beyblade más recientes salen al mercado. Esta serie continuará mientras haya Beyblades que vender.

5- Sailor Moon ha generado más de 13.000 millones de dólares en ventas de productos en todo el mundo

Sailor Moon es una serie shojo clásica con la misma fama que Dragon Ball en el género shonen, y se le atribuye el mérito de revivir el género de las chicas mágicas. Al centrarse en el "poder de las chicas" y contar con un reparto mayoritariamente femenino que no depende de los hombres, Sailor Moon se ha consolidado como una serie de empoderamiento para las jóvenes. En consecuencia, la serie ha generado una gran cantidad de productos, como ropa, figuras, manga y las populares réplicas de juguetes de Propílica, que recrean las varitas de transformación de las Sailor Scouts y otra parafernalia.

6- Dragon Ball es comercializable para todas las edades

Esta franquicia comenzó en 1984 y, al igual que Goku, no ha hecho más que fortalecerse con el tiempo. La franquicia Dragon Ball incluye todas sus series y películas de anime, que se disfrutan en todo el mundo. Figuras coleccionables, ropa, figuras de acción para niños y réplicas de las bolas de dragón reales son algunos de los productos que Dragon Ball ha creado en los últimos 37 años. Su serie de anime más reciente, Dragon Ball Super, se emitió de 2015 a 2018, y se está produciendo una película de anime que se estrenará en Japón en 2022.

7- La franquicia Fate Media se ha hecho enorme

La franquicia Fate, que comenzó con la novela visual Fate/stay night en 2004, se ha convertido en varios juegos, novelas y series de anime. Con tantas series bajo su paraguas, hay un pozo sin fondo de contenido del que sacar provecho cuando se trata de mercancía. Ropa, figuras, juegos, novelas visuales y otros recuerdos encajan perfectamente en esta franquicia. Las novelas visuales han sido portadas a diferentes sistemas de juego, y se han desarrollado nuevos juegos a lo largo de los años, incluyendo juegos de lucha y aplicaciones telefónicas gacha.

8- Love Live! tiene poder de venta al ser una serie de ídolos

La belleza de las series de ídolos en lo que respecta al merchandising es el hecho de que tienes un amplio elenco de personajes con abundantes personalidades para atraer a una gran variedad de fans. Además, las series de ídolos tienden a seguir produciendo música y otros objetos de colección que los fans pueden adquirir a medida que se lanzan.

Love Live! también tiene un popular juego de ritmo basado en la aplicación telefónica gacha llamado Love Live! School Idol Festival, que lanza periódicamente nuevos diseños de ídolos y música. Las posibilidades de comercialización de esta franquicia son casi ilimitadas, y la serie de anime sólo sirvió para extender la influencia de Love Live !

9- La popularidad de Naruto mantiene su relevancia

Naruto es la cuarta serie de manga más vendida de la historia, y se han vendido más de 250 millones de copias en todo el mundo. Su popularidad como serie ha permitido que se comercialice como varios tipos de mercancía, desde artículos de cosplay y figuras coleccionables hasta ropa e incluso utensilios para comer. Y como Naruto goza de popularidad en todo el mundo, el anime se vende en varios continentes y en decenas de países. El éxito del anime fue tal que inspiró una serie secuela, Boruto, basada en el hijo de Naruto Uzumaki.

10- La franquicia Pokémon es un fenómeno mundial

Cuando Nintendo y The Pokémon Company lanzaron los primeros juegos de Pokémon en los años 90, no podían imaginar que se convertirían en el gigante mundial que son hoy. La franquicia Pokémon no ha dejado de crecer desde su introducción y no ha hecho más que expandirse desde entonces. Con docenas de anime y juegos, un juego de cartas coleccionables y varios tipos de ropa y juguetes, Pokémon no se irá a ninguna parte pronto.