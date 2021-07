My Hero Academia 320 prepara una paliza emocional para Deku

Cargando...

Mundo

Entre los usuarios de Twitter, están circulando las primeras imágenes de My Hero Academia 320, mientras comienza oficialmente el enfrentamiento entre Izuku vs. La clase 1-A.

No importa si es muy breve o extensa, cada uno de los 19 estudiantes que compartieron clases con Deku tiene una historia junto al él y que los hace considerarlo su amigo, lo que se ha convertido en uno de los recursos para que Deku recapacite en volver junto a ellos.

Claro que lo anterior no es suficiente para detener al protagonista que ya ha despertado los seis Dones que confiere el One For All, es por ello que el capítulo 320 del My Hero Academia manga (“Deku vs la clase 1-A”) muestra al primer grupo de personajes desplegando sus poderes para rescatar a Deku de su propio camino.

Cargando...

Sin embargo, se lo puede ver a Izuku que, a lo largo de la lucha, derramando lágrimas mientras recuerda sus días en la U.A. junto a sus amigos, pero las secuelas que dejaron los ataques de All for One y Shigaraki aún lo empujan hacia atrás mientras lo alejan de sus compañeros.

Estas imágenes tan emocionales continuarán más allá del capítulo 320 del manga, pues aún faltan varios personajes de My Hero Academia que deben cruzar palabras (y puños) con Deku, entre los que se encuentran Hagakure, Mineta, Mina, Kirishima, Aoyama, Lida, Uraraka y Bakugo.

My Hero Academia se puede leer a través de varias plataformas oficiales. De acuerdo con Manga Plus, el capítulo 320 será publicado este 18 de julio a las 11:00 am.