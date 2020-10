"Tú no eres Zlatan, no desafíes al virus", dice Ibrahimovic en campaña sobre COVID-19

Milán, Italia

MILÁN - El delantero del AC Milan Zlatan Ibrahimovic, quien se recuperó tras dar positivo de COVID-19, se sumó a una campaña de prevención y, en su habitual estilo irreverente, le dijo al público que respete el distanciamiento social y use mascarilla.

"El virus me desafió y yo gané", dice el atacante sueco. "Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus".