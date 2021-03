A Chumacero no le “interesa” volver al fútbol boliviano

Cargando...

Santiago - Chile

El mediocampista de la selección boliviana y de Unión Española, Alejandro Chumacero, en diálogo con La Tercera del vecino país, afirmó que no le interesa volver al futbol de Bolivia. Cabe recordar que “Chumita”, a comienzo de este año negociaba su vinculación al vigente campeón boliviano, el club Always Ready y The Strongest, dicha negociación no prosperó con ninguno de estos equipos.

¿Chumacero pensó en retornar al fútbol de su país? “No pensé en volver a Bolivia. Hubo propuestas, pero no me interesa”, disparó Chumacero.

Alejandro se encuentra en la capital chilena en la concentración con La Verde esperando el encuentro amistoso que protagonizaran Bolivia y Chile este viernes 26 en el estadio El Teniente de Rancagua desde las 21:00 (hb).

El ex volante del Puebla de México aseguró que prefirió jugar en un club extranjero porque para su carrera es importante seguir en un conjunto competitivo.

Hace una semana, el cuadro hispano quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Independiente del Valle de Ecuador, equipo del también boliviano José María Carrasco.

Chumacero o Chumasteiger como le han apodado sus compañeros del club chileno, señaló que tiene todas las ganas de dar lo mejor de sí a para el bien de su nuevo equipo. Tambien dijo que espera poder transmitir su experiencia a los jóvenes, ayudarles un poco. Desde su llegada el mediocampista ya ha disputado 75 minutos con su nueva camiseta.

Sobre el encuentro de este viernes, Chumacero aseguró que será “muy lindo” porque se encontrará con su ex compañero Carlos Palacios (exjugador de Unión Española que fichó por el Internacional de Brasil) y espera intercambiar camisetas.