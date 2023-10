A corazón abierto: 'Reyes Antelo' nos contó detalles inesperados

Cargando...

Santa Cruz.

El pódcast de Red Uno Deportes tuvo un invitado de lujo este viernes, fue nada más y nada menos que un hombre vinculado a diferentes ramas del deporte, Reyes Antelo, quien nos conversó sobre sus inicios en el fútbol, su frustración, su opinión por la coyuntura, la situación de Garibay y lo que actualmente es organizador de eventos deportivos.

El multifacético Reyes Antelo visitó el pódcast de Red Uno, y con un tono seguro y canchero, tal vez por su pasado en la televisión, abrió su corazón para diálogar sin tapujos con Mauricio Rojas (conductor) allí el actual empresario, se refirió su satisfacción de poder incentivar la actividad física, "estamos creando una cultura deportiva en la sociedad boliviana", expresó. Antelo cree que la pospandemia desarrolló la conciencia del ser humano por hacer deporte, por este motivo es que le nació de incentivar esta disciplina.

Reyes viene de una familia de deportistas, por eso desde pequeño practicó el deporte, salió campeón en natación, y a los 14 años se inclinó por el fútbol, le pidió a su padre ir a otro país para intentar sobresalir fuera de nuestras fronteras, finalmente estuvo por 2 años formándose 2 años en Argentina, y pudo formar parte de la selección boliviana Sub-20 en un Sudamericano, inesperadamente cuando llegó al profesionalismo dejó de jugar, porque se decepcionó de muchas cosas y le persiguió la frustración, cuando se repuso, reflexionó sobre poder hacer algo por el deporte de Bolivia.

Cuando Antelo dejó el fútbol, se le vinieron días difíciles, entró 2 años y medios en la TV, pero terminó dejándolo por que pensó que no era lo suyo y tras largos meses finalmente ingresó en el área administrativa de una constructora, trabajo que le permitió motivarse a organizar eventos deportivos, "aquí en Bolivia todavía estamos en pañales hay mucho por desarrollar", cuenta.

La empresa de la cual ahora forma parte se plantea apoyar a diferentes atletas de élite de nuestro país y ya llevan 4 años coorganizando la Media Maratón de Cotoca.

SOBRE HÉCTOR GARIBAY:

El actual empresario y actual empresario siente temor de que por todo lo que acontecido con el atleta, se olvide de perseguir cuál era el foco de su objetivo.

"Me preocupa por qué es un chico bien introvertido, he tenido la oportunidad de conversar con él, tengo miedo que se salga de su foco por no estar bien rodeado", expresó.

Antelo dijo que el temor que le surge es por qué Garibay no sepa canalizar el peso que actualmente lleva en su espalda.