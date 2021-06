A corredora trans se le prohíbe competir en las pruebas de los Juegos Olímpicos de EE. UU.

Cargando...

EEUU

USA Track & Field (USATF) o (Organismo Nacional de Gobierno de los Estados Unidos para los deportes de atletismo) dijo que Telfer podría competir en eventos futuros si logra que sus niveles de testosterona estén por debajo de cinco nonomoles por litro (nmol / L) durante un lapso de 12 meses.

El nivel de testosterona de 5 nmol / L, considerado el más alto que tendría naturalmente una mujer nacida de una mujer, fue establecido por World Athletics en 2019 para los miembros que quieran unirse al equipo olímpico de EE. UU. Para competir en carreras femeninas de distancias entre 400 metros y una milla.

USATF confirmó que Telfer no había cumplido con las condiciones que eran para el 22 de junio y, por lo tanto, no se le permitirá competir.

"Si CeCe cumple con las condiciones para la participación de atletas transgénero en el futuro, apoyamos incondicionalmente su participación en eventos internacionales como miembro del Equipo USATF", dice el comunicado.

El gerente de Telfer, David McFarland, dijo que Telfer respetaría la decisión: “CeCe ha vuelto su enfoque hacia el futuro y continúa entrenando. Ella volverá a competir en el escenario nacional y mundial pronto ''.

Telfer compitió anteriormente en los Campeonatos de Pista y Campo al Aire Libre de la División II de Mujeres de la NCAA en 2019. En ese momento, el único requisito de la NCAA era que una atleta transgénero debe completar un año de tratamiento hormonal antes de competir en un equipo femenino.

Antes de la transición, Telfer compitió para el equipo masculino en Franklin Pierce, ocupando el puesto 200 en 2016 y el 390 en 2017 entre la competencia de la División II.

No compitió en 2018 mientras hacía la transición. En 2019, Telfer ganó un título nacional de la División II en los 400 metros con vallas y fue nombrado All-American.

Según su perfil, Telfer ha tenido problemas para prepararse para las pruebas olímpicas durante la pandemia porque no pudo encontrar un entrenador que la apoyara. Después de entrenar brevemente en México, regresó a New Hampshire y comenzó a dormir brevemente en su automóvil antes de mudarse con su ex psicólogo en Swanzey, New Hampshire, cerca de donde asistió a Franklin Pierce.

Telfer dijo: 'Amo lo que estoy haciendo y estoy viviendo mi verdad y mi vida auténtica. Creo que esta es mi forma de ser el cambio que quiero ver en el mundo. Y vivo por eso todos los días’.

Telfer, nativo de Jamaica, se mudó a Canadá a los 12 años antes de mudarse a New Hampshire como estudiante de secundaria. Fue allí donde Telfer comenzó a participar en atletismo.

La joven de 26 años le dijo recientemente al Times que espera ser un ejemplo positivo para los jóvenes LGBTQ y también para otros.