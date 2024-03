"A ustedes no les sirve para mí es la vida": Campeón del mundo ofrece recompensa por su medalla que le robaron

Argentina.

Hace días el ex arquero de la selección argentina de fútbol Ubaldo Fillol, sufrió el robo de su medalla de campeón, la misma que ganó en el Mundial de 1978 defendiendo el arco de la Albiceleste, ahora ofrece una recompensa para dar con su objeto de valor.

Mediante un video que se hizo viral en las redes sociales, la leyenda del fútbol mundial Ubaldo Fillol, ofreció una recompensa, con la promesa de “un silencio absoluto”, a aquellas personas que le recuperen las preseas que consiguió a lo largo de su carrera y que se la robaron días atrás.

“¿Cómo les va? Estoy acá para dejarles un mensaje. No es un mensaje lindo, pero es un mensaje al fin. Es algo que me hace sentir bien, porque he decidido comunicarles a aquellos que se llevaron la medalla del Mundial de 1978 y muchas medallas más de mi carrera deportiva, que representan a mi vida deportiva, que les daré una recompensa”, expresó.