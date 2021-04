Alberto Illanes deja de ser el DT. The Strongest

La Paz, Bolivia

Alberto Illanes dijo que se sintió discriminado por algún sector de la hinchada del club The Strongest mientras estuvo al mando de la dirección técnica del primer plantel. El técnico potosino terminó este jueves su vínculo con el club atigrado de mutuo acuerdo con el presidente Ronald Crespo.

“Quizá no seamos tan buenos para hablar y a alguna hinchada no le gusta cómo nos expresamos, pero esa es nuestra forma de hacerlo; soy colla igual que los paceños. Capaz que no me exprese como un argentino, español, o quizá quieren que hable en inglés, no hay problema lo podemos hacer”, señaló el extécnico atigrado.