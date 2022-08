Always Ready logra un agónico triunfo sobre Wilstermann al minuto 116' del partido

Cargando...

Always Ready volteó el marcador ante Wilstermann a los 116' minutos con el gol anotado por Nelson Cabrera en el partido jugado en el estadio Municipal de Villa Ingenio, donde la cuenta quedó 2-1 a favor de los locales y con este resultado sigue firme como escolta del puntero, The Strongest.



Después de dos años, los millonarios volvieron a vencer a los aviadores en el estadio de El Alto, pero antes de celebrar el plantel del entrenador Julio César Baldivieso tuvo que sufrir al ver que la visita convirtió el primer gol y su respuesta recién llegó en tiempo de adición, con un penal fallado por Willie Barbosa de por medio.



El equipo de la banda roja mantiene la persecución al Tigre con tres puntos de diferencia entre ambos, pero ganar el encuentro contra Wilstermann era determinante, ya que Always Ready tiene un compromiso pendiente con Royal Pari.



Wilstermann estaba inclinando el compromiso a su favor con una ajustada marcación, con el arquero Arnaldo Giménez, atajando los remates. El mejor momento de la visita ocurrió a los 64 minutos en un contragolpe de Serginho que aguantó la marca de Jorge Flores hasta pisar el área, donde sacó un derechazo abajo con el que colocó el 1-0.



El empate llegó a los 74 minutos con un golpe de cabeza de Denilson Valda en un centro de tiro de esquina en medio de compañeros y adversarios. El empate era recibido como un resultado favorable bajo las circunstancias que vive el cuadro valluno.



Sin embargo, una mano dentro del área de los millonarios fue sancionada con un penal. A tres minutos del final reglamentario, Barbosa tuvo la oportunidad de anotar desde el punto blanco, pero la pelota salió por encima del travesaño. A partir de ahí todo el trabajo de los rojos se vino abajo.



Este compromiso sufrió una adición de 15 minutos, dentro de este lapso hubo la expulsión de Adriel Fernández (99´) golpeando en la moral de los aviadores. Todavía habría una ingrata sorpresa más para los visitantes.



El partido estaba por concluir, la pelota estuvo viajando por lo alto y no representaba un problema para Giménez, quien en lugar de descolgar prefirió despejar con los puños hacia la posición de Cabrera que anotó el 2-1 a los 116 minutos con una punta con la zurda en un final impensable.