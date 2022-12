Árbitro de la final de Qatar 2022 reconoció que gol de Mbappé tuvo que ser invalidado

Cargando...

Szymon Marciniak se defendió ante críticas de hinchas franceses y reveló que uno de los goles de Kylian Mbappé debió ser anulado.

No cabe duda que la final de Argentina vs. Francia por el Mundial Qatar 2022 dejó a aficionados totalmente satisfechos, pues se trata de uno de los mejores encuentros en la historia del fútbol profesional. No obstante, el duelo también dejó momentos para la polémica que indudablemente serán discutidos por muchos años.

En los últimos días, hinchas de 'les Bleus' han criticado el desempeño del árbitro Szymon Marciniak durante el encuentro, pues señalan que el juez debió haber anulado uno de los goles de Lionel Messi, ya que los suplentes del cuadro argentino habían entrado al campo. No obstante, el polaco se defendió ante las críticas.

“Los franceses se quejan del gol de Messi, pero no mencionaron esta foto donde se puede ver cómo hay 7 de ellos en el campo cuando Mbappé marca un gol”, señaló tras mostrar una imagen del penal anotado por el 'astro' del PSG.



Según el reglamento, el gol debió haber sido invalidado, ya que los suplentes no pueden invadir el campo de juego mientras se están llevando a cabo las acciones.

"Nada que decir, sobre todo porque en la oportunidad perdida de Kolo Muani al final del partido, varios suplentes de la tricolor siguen en el área de juego", puntualizó Marciniak.