¡Atención, América! Argentina confirma su once para disputar la final del Mundial

La Selección Argentina ya tiene equipo confirmado para disputar la gran final del Mundial 2026 frente a España. El entrenador Lionel Scaloni realizó dos modificaciones respecto al último partido y apostará por un esquema más ofensivo en busca de conquistar el título.

La principal novedad pasa por la inclusión de Nicolás González, quien ocupará el lugar de Leandro Paredes. El mediocampista no logró recuperarse completamente desde el aspecto físico, por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo para el encuentro decisivo.

El otro cambio estará en la defensa. Nahuel Molina volverá a la titularidad en reemplazo de Gonzalo Montiel. El lateral del Atlético de Madrid recupera su puesto tras la semifinal, luego de que Montiel iniciara ese compromiso y Molina quedara relegado.

Con estas variantes, Argentina buscará imponerse a España en una final que promete emociones y que enfrentará a dos selecciones de habla hispana por el título más importante del fútbol mundial.

La formación confirmada de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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