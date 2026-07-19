Rodri conquista el Balón de Oro y es elegido el Mejor Jugador del Mundial 2026

El mediocampista Rodri fue elegido como el Mejor Jugador del Mundial 2026, un reconocimiento que lo distingue como el futbolista más destacado del torneo después de ser una de las piezas fundamentales en la campaña que llevó a España a conquistar su segunda Copa del Mundo.

El volante, reconocido por su inteligencia táctica, capacidad para recuperar balones y precisión en la distribución del juego, fue el eje del mediocampo español durante toda la competición. Su regularidad y liderazgo fueron determinantes para el funcionamiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Rodri fue el encargado de darle equilibrio a La Roja, conectando la defensa con el ataque y aportando tranquilidad en los momentos de mayor exigencia. Su influencia en el juego quedó reflejada a lo largo del campeonato, donde fue uno de los futbolistas más consistentes del certamen.

La consagración de España llegó tras vencer 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario de la final disputada en el MetLife Stadium, un resultado que permitió al conjunto español levantar el trofeo mundial por segunda vez en su historia.

Con la obtención del Balón de Oro del Mundial 2026, Rodri suma uno de los reconocimientos más importantes de su carrera, consolidándose como uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol internacional y una de las grandes figuras de la conquista española.

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