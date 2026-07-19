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Mundial 2026

¡Atención! Los once de España para jugar con Argentina la gran final del Mundial

De la Fuente repite alineación frente a la Albiceleste en la gran final de la Copa del Mundo.

EFE

19/07/2026 13:22

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Foto: EFE.
Estados Unidos.

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Luis de la Fuente, técnico de la selección española, repite el mismo once inicial que puso ante Bélgica, en cuartos, y en la semifinal contra Francia, para el partido por el título mundial que enfrentará a España contra Argentina, en el estadio Metlife de East Rutherford.

De la Fuente mantiene a Pedri González en el banquillo, desbancado en el once por Fabián Ruiz, y son titulares Lamine Yamal y Pedro Porro, que acabaron con algunos problemas musculares el encuentro contra Francia.

España afronta la final de la Copa del Mundo 2026 con el siguiente once: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena. EFE
 

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