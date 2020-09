Bale dice no se arrepiente "de nada" de su etapa en el Real Madrid

Cargando...

25 sep (Reuters) - Gareth Bale dijo que no se arrepiente de los años vividos en el Real Madrid tras salir del club blanco para volver al Tottenham Hotspur, y que ese período de seis años, tumultuoso pero lleno de trofeos, le había ayudado a crecer.

Bale dejó el club del norte de Londres en 2013 por 100 millones de euros (116,61 millones de dólares, una cifra récord en el mundo por aquel entonces) y ganó cuatro títulos de Champions y dos copas del Rey, marcando más de 100 goles.

Sin embargo, el jugador polarizó a la afición debido a una supuesta falta de compromiso, sus frecuentes lesiones y las desavenencias con el entrenador Zinedine Zidane, que supusieron que el delantero galés se viera apartado del equipo, para finalmente ser cedido a los Spurs por una temporada.

"No me arrepiento de nada, no", dijo Bale, de 31 años, a Sky Sports. "Sólo trato de jugar, es lo único que puedo hacer y todo lo que se dice externamente está fuera de mi control".

Cargando...

"Lo que sea que alguien más haya dicho, depende de ellos. Sé lo que pienso de mi mismo y mi familia sabe exactamente lo que soy, así que eso es todo lo que me importa (...) Al entrar en una cultura diferente, en un país diferente, he tenido que crecer como persona, aparte de como futbolista", agregó.

Durante la estancia de Bale en Madrid, los Spurs estuvieron dos veces cerca de ganar la Premier League y llegaron a la final de la Liga de Campeones, pero el club la perdió con el Liverpool, y el atacante espera que su regreso los ayude a dar ese paso final.

"En el tiempo que llevo fuera, han avanzado y han llegado a la final de la Liga de Campeones, el club tiene un nuevo estadio, el club en sí mismo es mejor", dijo.

"Sólo quiero sumar a eso. Quiero tratar de aportar un poco más al equipo y tratar de progresar aún más, seguir empujando en la dirección correcta".

Cargando...

(1 dólar = 0,8576 euros)

(Reporte de Arvind Sriram en Bengaluru; editado en español por Andrea Ariet y Javier Leira)