Blooming: Leitao en incertidumbre, el 'Pampa' Biaggio suena para dirigir a la academia celeste

Continúa el revuelo en Blooming, suena el nombre de Claudio el 'Pampa' Biaggio ex jugador de Oriente Petrolero y ex técnico de The Strongest para hacerse cargo de la dirección técnica de Blooming, por lo que mañana podría ser su último partido del actual entrenador Thiago Leitao al mando de la academia celeste.

Hasta el momento el DT brasileño desconoce el rumor que surgió la jornada de este jueves. Sin embargo, se tendría todo conversado con el técnico argentino y se esperaría la salida de Leitao, en caso de que este no renuncie, buscarían la forma de rescindirle el contrato, lo cual acarrearía un problema mayúsculo para la institución celeste con relación a lo económico.

Si esto ocurriera con respecto a la rescisión de contrato de Thiago Leitao, se podría venir una demanda de por medio, por ahora, el actual técnico de Blooming está en la incertidumbre, sin embargo, la dirigencia confirmó que dirigirá mañana el partido contra la U de Vinto.

El plantel celeste lleva 3 partidos sin conocer la victoria, y contra Vaca Díez luego de la derrota, los hinchas salieron molestos por el rendimiento y el resultado, finalmente terminaron pidiendo la renuncia del director técnico Thiago Leitao.

