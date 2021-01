Boca Juniors y Santos igualan 0-0 en partido de ida de semifinales de Libertadores

Cargando...

BUENOS AIRES, 7 ene (Reuters) - Boca Juniors y Santos empataron sin goles el miércoles en la ida de semifinal de la Copa Libertadores, en un partido con pocas ocasiones de peligro en las porterías.

Con la igualdad en el estadio de Boca, conocido como la Bombonera, todo se definirá el próximo miércoles en Brasil, en el encuentro que se disputará en el estadio Vila Belmiro de Santos.

"Lo importante es que no nos convirtieron goles. A Brasil vamos tranquilos", dijo el experimentado Carlos Tévez a la televisión. "Sabemos que ellos van a tener que salir a atacarnos, porque son local, y nosotros podemos lastimarlos", añadió el capitán del conjunto argentino.

El colombiano Sebastián Villa y Eduardo Salvio estuvieron cerca de abrir el marcador para Boca en el inicio de cada etapa, mientras que Marinho contó con la oportunidad más clara para Santos en los últimos minutos.

El conjunto visitante reclamó una infracción dentro del área de Carlos Izquierdoz sobre Marinho que el árbitro no consideró penal, y tampoco el sistema de video arbitraje (VAR).

"Me tocaron dentro del área. No sé por qué el árbitro no miró el video", dijo Marinho a la televisión tras la igualdad. "Queríamos ganar, pero el empate es un buen resultado y tenemos que hacer un gran partido en casa".

La final única de la Libertadores se disputará el 30 de enero en el estadio Maracaná de Río de Janeiro sin público presente debido a los numerosos casos de coronavirus en la región, según anunció el martes la Conmebol.

(Información de Ramiro Scandolo, editado por Tomás Cobos)