Bolivia logra dos medallas de oro y dos de plata en Festival Sudamericano de Ajedrez

Guayaquil, Ecuador

Bolivia ganó dos medallas de oro y dos de plata en el torneo regular del Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez que concluyó el domingo en Guayaquil, Ecuador, donde obtuvo el tercer lugar en la clasificación por países, según dio a conocer la Federación Boliviana de Ajedrez (FBA).

Durante una semana cientos de niños y jóvenes de cinco países de Sudamérica participaron en el torneo presencial. Por Bolivia acudieron 21 ajedrecistas. El encuentro se disputó a nueve rondas con una gran actuación de los más jóvenes de la delegación nacional.

Así, Johan Rodríguez (en Sub-6) y Licael Ticona (Sub-14) se quedaron con los metales dorados, mientras que José Torrico (Sub-8) y René Claure (Sub-12) obtuvieron plata.

En la rama femenina hubo tres compatriotas que estuvieron muy cerca del podio: Nicole Mollo (cuarta en Sub-10), Milka Beltrán (cuarta en Sub-16) y Caely El-Hage (quinta en Sub-12).

Para la clasificación final por países, la organización no tomó en cuenta el oro de Rodríguez argumentando que “fue una categoría promocional, pero igual hubo premiación y es destacable su desempeño al haber sacado oro. Pese a que no tomaran en cuenta esa presea no nos afectó en el medallero”, explicó Javier Monroy, vicepresidente de la Federación Boliviana de Ajedrez.