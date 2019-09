Cochabamba logra preseas en el VI Festival Nacional de Ajedrez 2019

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El Torneo se realizó por categorías: Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en las ramas femenino y absoluto con una participación de 200 ajedrecistas de los 9 Departamentos.

La delegación cochabambina conquistó tres títulos nacionales el fin de semana en Tarija; 31 participantes representantes del departamento obtuvieron 9 medallas en total:

Medallas de Oro:

Tejerina Lazarte Juan Carlos (SUB 9 absoluto) Montevilla Jonathan (SUB 11 Absoluto) Villazon Manuel (Sub13 Absoluto) Alba Nicolás (SUB 17 Absoluto)

Medallas de Plata:

Medrano Luciana (SUB 7 Femenino) Álvarez Keila (Sub 9 Femenino) Suárez Henry (Sub 15 Absoluto)

Medallas de Bronce: