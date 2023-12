Bolivia sin representantes para el Rally Dakar 2024 tras 15 años

Bolivia.

La competencia más dura del mundo, el Rally Dakar 2024, no contará con representantes bolivianos para el 2024. ¿El principal motivo? Temas económicos.

Bolivia tuvo ininterrumpidamente los últimos 15 años competidores en el mencionado rally.

Tras más de una década continua, Bolivia se baja del Dakar, no habrá ningún boliviano en competencia. La página oficial hizo conocer la nómina de competidores para la carrera que iniciará el 5 y finalizará el 19 de enero de 2024 y no figura ningunos de los nuestros.

El último piloto nacional que compitió en 2023 fue el paceño Daniel Nosiglia, quien tampoco será parte del Dakar. Así lo hizo conocer en sus redes sociales donde descartó su participación.

“Recibí muchas preguntas si estaré o no en el siguiente Dakar. Mi equipo decidió no ir como equipo oficial. Lo cual me deja con la posibilidad de ir como piloto privado corriendo con el 100 por ciento de gastos. No llegamos ni cerca del presupuesto para hacer un Dakar competitivo como lo quisiera hacer, por lo tanto, este año quedaré fuera de igual manera, estoy listo porque hicimos toda la preparación durante el año. El compromiso siempre va a seguir y el objetivo será trabajar para poder llegar al Dakar 2025. Muchas gracias a todos los que están siempre”, redactó el piloto nacional.