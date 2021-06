Chileno Vargas sueña con ser el máximo goleador de la historia en la Copa América

Cargando...

16 jun (Reuters) - El delantero chileno Eduardo Vargas, autor del gol con el que la "Roja" igualó ante Argentina en su debut en la Copa América, dijo el miércoles que sueña con convertirse en el artillero histórico del torneo continental.

El atacante suma 13 conquistas, la misma cantidad que figuras del fútbol sudamericano como los argentinos José Manuel Moreno y Gabriel Batistuta, y los brasileños Ademir y Jair.

El récord de goles -17- pertenece al argentino Norberto Méndez y al brasileño Zizinho.

"Para mí es un logro muy importante, creo que me siento muy feliz por estar dentro de los 10 goleadores históricos de la Copa América y aún me quedan cuatro o cinco partidos si llegamos a clasificar, para seguir creciendo, y me gustaría estar dentro de los cinco o quizás ser el primero", dijo Vargas en rueda de prensa.

El delantero fue el máximo goleador de las ediciones 2015 y 2016 del torneo, en las que la "Roja" se consagró campeona.

Tras el empate con Argentina, Chile se medirá el viernes ante Bolivia, en un partido en el que tratará de mejorar lo hecho días atrás en Santiago por la eliminatoria sudamericana, en un partido en el que no pudo pasar del empate 1-1 pese a dominar las acciones de comienzo a fin.

"Creo que todo el mundo sabe que tuvimos muchas opciones de gol contra Bolivia -en el partido previo-. No salió el gol, pero creo que si salía uno salían quizás cinco por la cantidad de llegadas que tuvimos", sostuvo.

"Este partido será distinto, porque vienen de perder con Paraguay y tienen jugadores contagiados -de coronavirus-", agregó el atacante.

(Escrito por Javier Leira en Santiago, editado por Rodrigo Charme)