La novela en el mercado de pases argentino está próxima a cerrarse. Según informó el diario inglés The Guardian, uno de los más prestigiosos de Europa, el Manchester City llegó a un entendimiento de palabra con River Plate para cerrar el desembarco de Claudio Diablito Echeverri a la Premier League.

“El Manchester City llegó a un acuerdo con River Plate para fichar a Claudio Echeverri, estrella argentina de la Copa Mundial Sub-17, por 25 millones de euros (21,7 millones de libras), superando así al Barcelona en la puja por su fichaje”, manifestó el rotativo. Por el momento, los directivos de River negaron que las negociaciones estén cerradas.

El club 'ciudadano' decidió pisar a fondo luego de que el joven de 17 años manifestara públicamente que no extendería su vínculo en Núñez durante los festejos por la consagración del Trofeo de Campeones tras vencer a Rosario Central en Santiago del Estero.

“Mi representante habló con el presidente. Se hablaron muchas cosas, que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. Después se verá qué pasa”, expresó en plena celebración generando una conmoción en el Mundo River.

