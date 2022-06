¿Cómo llegan Bolívar y The Strongest a la final del domingo?

Cargando...

La Paz-Bolivia

Bolívar y The Strongest nuevamente se ven las caras, pero esta vez no para un clásico de La Paz, sino para algo más que eso. Una final soñada, y aunque es la cuarta final que disputan ambos en torneo oficiales, esta tiene un condimento especial, será partido único. Si empatan se irán a los penales.

El cotejo se jugará desde las 16:00 en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Bolívar viene de eliminar en semifinales a Blooming con un contundente marcador global de 7-2 . En la ida vencieron a la academia cruceña por 3-2 y en la vuelta golearon por 4-0.

En la vereda del frente está The Strongest, llamados comúnmente como los ‘tigres de Achumani’ o el ‘conjunto atigrado’. El gualdinegro viene de eliminar en semis a Palmaflor de Cochabamba por un marcador global de 4-2, en la ida vencieron en La Paz por 2-1 y en la vuelta también lo hicieron por el mismo marcador.

Esta podría ser la posible alineación de uno y otro plantel.

Bolívar. Rubén Cordano; Herrera, Haquin, Sagredo; Fernandez, Granel, Justiniano,Bejarano; Savio, Da Costa, Miranda.

The Strongest. Guillermo Viscarra; Ismael Benegas, Adrian Jusino, Diego Wayar, Juan P Aponte; Fernando Saucedo, Luciano Ursino, Rodrigo Amaral; Jesion Chura, Enrrique Triverio, Gabriel Esparza.

Quienes ya empezaron a realizar ambiente con declaraciones fueron; Patricio Rodríguez (Jugador actual Bolívar) Rodrigo Amaral (jugador actual The Strongest) Pablo Escobar (ex jugador The Strongest) Walter Flores ( ex jugador Bolívar). El patito Rodríguez manifestó que Bolívar desea ganar la Copa debido a que detrás hay mucha historia.

Por su parte Rodrigo Amaral de The Strongest, expresó que se siente motivado de haber vuelto a la senda del gol y espera que el día domingo nuevamente aquella oportunidad se le pueda presentar, Watlter Flores ex jugador académico dijo que Bolívar sale a ganar Copas, y Pablo Escobar sentenció que The Strongest es Strongest, que cada final la disputa con todas sus armas.

En el historial del balompié nacional, Bolívar y The Strongest se enfrentaron desde 1977 en un total de 223 partidos, el tigre ganó 58 y Bolívar 91, hubo un total de 74 partidos empatados. The Strongest marcó 280 goles y Bolívar 333 tantos, Bolívar ha conseguido 23 títulos y The Strongest 12.

Los precios de las entradas son; curva 60 Bs. Recta 90 Bs. Preferencia 150 Bs. Butacas 220 Bs. El árbitro del compromiso y sus asistentes aún está por definir.