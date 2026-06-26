¿Crisis en Uruguay? Revelan supuesto conflicto entre Bielsa y los jugadores

La información sobre un supuesto nuevo problema entre los jugadores y el entrenador Marcelo Bielsa sacudió a Uruguay a horas del encuentro que disputará ante España, con casi la obligación de ganar para seguir en el Mundial.

La Celeste tiene dos puntos de seis posibles. Tiene por encima a España con cuatro y por debajo a Cabo Verde con dos y a Arabia Saudita con uno. De acuerdo con esto, solo un triunfo le garantizará la clasificación, mientras que un empate la obligará a depender de otros resultados y una derrota la dejará prácticamente afuera.

La víspera del encuentro estalló un problema más entre la plantilla y el director técnico argentino. El programa radial Las Voces del Fútbol aseguró que cuatro futbolistas de la selección uruguaya —Fede Valverde, Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet y Manuel Ugarte— pidieron una reunión con Marcelo Bielsa y, en dicho encuentro, le plantearon que no aguantan la forma de entrenar que propone el cuerpo técnico del argentino. También le propusieron una forma de encarar el próximo partido.

La respuesta del director técnico fue llamar a un encuentro con toda su plantilla y allí habló por varios minutos, lo que habría llevado a que algunos lo interrumpieran para retirarse antes de que finalizara.

Problemas desde la Copa América 2024

Los problemas en la selección de Bielsa no son nuevos. Luego de la última Copa América, Luis Suárez renunció a la selección acusando al argentino de malos tratos.

Luego de no ser convocado en los primeros juegos del ciclo encabezado por el rosarino, Suárez volvió a ponerse la camiseta de la Celeste para disputar las eliminatorias y fue convocado para el torneo continental.

El 2 de septiembre de 2024, el futbolista del Inter Miami anunció sorpresivamente su retiro de la selección y pocos días después contó, en una entrevista con DSports, diferentes hechos que habían ocurrido durante la Copa América y que lo impulsaron a tomar esa decisión.

Remarcó que hubo futbolistas que le pidieron al argentino "que por lo menos les dijera buen día" y apuntó que no debería sorprender si más jugadores renunciaban a jugar con Uruguay.

Por otra parte, dijo que a algunos de los trabajadores vinculados a la selección, como los utileros o los fisioterapeutas, "les encantaba" trabajar con Óscar Washington Tabárez o Diego Alonso, anteriores seleccionadores, y que ya no disfrutaban de su labor.

También desveló que, en Nueva York, Bielsa quiso impedir que los jugadores se pararan a saludar a los aficionados que los esperaban y que él, como capitán del equipo, le dijo que los jugadores debían hacerlo, por lo que finalmente llevaron a cabo el saludo.

Fede Valverde, uno de los líderes del plantel, corroboró esa versión. Dijo que Suárez no exageró y que la forma de solucionar los problemas era hablando, mientras que el capitán Josema Giménez desveló que mucha gente veía un caos, pero que él veía una oportunidad para crecer como grupo.

Finalmente, el 1 de junio, Bielsa no convocó a Luis Suárez para el Mundial ni tampoco a Nahitan Nández, esta última una ausencia que provocó extrañeza porque era uno de los jugadores que más minutos había tenido en las eliminatorias, "el alma del equipo", como lo calificó Josema Giménez.

EFE

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