Cristiano Ronaldo quería empacar sus maletas y salir de la Copa del Mundo

Qatar

Informes explosivos en Portugal afirman que Cristiano Ronaldo estaba listo para abandonar el equipo de la Copa del Mundo de su país después de enterarse de que había sido eliminado de su once inicial contra Suiza.

La ex estrella del Man United ha eclipsado los preparativos de Fernando Santos para la mayor parte del torneo después de las consecuencias de su salida de Old Trafford, pero sus malas actuaciones para su país, junto con sus propios problemas de actitud en su campamento, han generado tensiones con su equipo.

Y el equipo portugués afirmó que el legendario delantero quería hacer las maletas y abandonar la Copa del Mundo después de mantener conversaciones con Santos y descubrir que no figuraría en la alineación para el partido de octavos de final contra Suiza.

Se conoció también que Ronaldo ya había irritado a Santos en esta Copa del Mundo, admitiendo que "realmente no le gustó" la reacción malhumorada del delantero al ser reemplazado contra Corea del Sur.

La Federación Portuguesa de Fútbol niega las afirmaciones y dice que Ronaldo "construye una trayectoria única todos los días al servicio de la selección y del país, que debe ser respetada y que atestigua el grado incuestionable de compromiso con la selección".

Afirman que su 'dedicación quedó demostrada' contra Suiza, a pesar de su enfado posterior al partido tras la victoria de octavos de final.

Ronaldo ingresó por Portugal en su goleada por 6-1 a los suizos, pero luego cortó una figura aislada en el tiempo completo cuando salió del campo solo mientras el resto de sus compañeros de equipo celebraban su progreso a los cuartos de final.

Después de que le dijeron que no sería titular en el partido, Ronaldo se reunió con Santos y dejó en claro que no estaba contento con su decisión de no jugarlo, amenazando con hacer las maletas y marcharse de Qatar durante una conversación 'tensa', el reportar reclamos.

Sin embargo, se entiende que "recuperó el sentido" y se dio cuenta de "la importancia y la urgencia" de mantener las cosas estables en el campamento de Portugal y "cambió rápidamente de opinión".

Mientras tanto, la hermana de Ronaldo, Katia Aveiro, instó a su hermano a dejar Qatar y regresar a casa a un lugar donde se le muestra 'gratitud' después de su desaire de Portugal.

Portugal juega contra Marruecos en su choque de cuartos de final el sábado a las 3 p.m., y se espera que Ronaldo esté nuevamente en el banquillo luego de la sensacional actuación de Ramos.