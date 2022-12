¿Cuánto dinero ganó la Selección argentina por clasificar a la final del Mundial Qatar 2022?

Cargando...

El próximo domingo 18 de diciembre la Selección argentina enfrentará la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia, en busca de un lugar en la historia grande del fútbol.

Además de estar a un paso de la gloria eterna, varios equipos ya tienen acceso a grandes premios por haber llegado a las últimas instancias del Mundial.

¿Cuánto dinero recibe la Selección argentina por haber llegado a la final?

Antes de dar inicio a la última Copa del Mundo, la FIFA publicó el presupuesto que estaría destinado a su organización: una cifra cercana a los 1.696 millones de dólares. De ese total, un 26% es para los premios económicos que se lleva cada equipo, algo cerca de 440 millones.

Cargando...

Argentina ya se ubicó entre los dos mejores seleccionados del Mundial, por lo que se aseguró embolsar un premio de 55 millones de dólares con un plus: de ganar la final del Mundial, se llevará otros 12 millones de dólares. Así completaría el máximo premio económico que dispuso la FIFA.

Los premios económicos del Mundial Qatar 2022

La FIFA dispuso un sistema de premios en los que cada selección participante se lleva un monto solo por estar en la competencia. El premio básico es de 1,5 millones de dólares y si la Selección se queda en esa instancia recibe US$ 9 millones más.

Los equipos que llegaron a octavos de final se aseguraron 13 millones de dólares y los que alcanzaron los cuartos de final tendrán un premio de US$ 17 millones.

El que gane el partido por el tercer puesto se llevará 27 millones de dólares y el cuarto tendrá US$ 25 millones de recompensa. Y en última instancia el ganador del torneo tendrá de premio US$ 42 millones y el segundo se llevará US$ 30 millones.

Cargando...