Dani Alves rompió su silencio: “Todo lo que pasó y no pasó allí dentro solo lo sabemos ella y yo"

A días de cumplirse los primeros cinco meses de Dani Alves en prisión, el futbolista concedió su primera entrevista para intentar dar su versión de lo que ocurrió la noche del 31 de diciembre del 2022, fecha en la que fue acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en el baño de una discoteca en Barcelona.

En una entrevista con el diario español "La Vanguardia", el brasileño de 40 años ratificó ser inocente y aseguró que no sabe por qué la mujer hizo la denuncia, pero que "la perdona" por cualquier acusación falsa.

“Tengo la conciencia tranquila. Nunca lastimé intencionalmente a nadie. Y ella tampoco esa noche. No sé si tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por la noche. La perdono, todavía no sé por qué hizo todo esto, pero la perdono", dijo Dani Alves.

La versión de Dani Alves

A la hora de hablar sobre lo que ocurrió aquella noche, Alves contó lo mismo que dijo en la última versión que presentó ante la fiscalía, que acordó con la joven de 23 años mantener relaciones sexuales en el baño de la discoteca y remarcó: “Todo lo que pasó y no pasó allí dentro solo lo sabemos ella y yo. Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”.

"La señorita con la que tuve el problema empezó a bailar muy pegado a mi, yo no me aparté y le propuse ir al baño. Entré primero al baño y al cabo de un rato pensé que ella habría cambiado de opinión y que ya no entraría. Estaba tardando mucho. Ya estaba saliendo por la puerta cuando la vi acercarse. Me hice a un lado, pasó junto a mí y luego entró en el baño. Yo entré detrás. Ni cerré la puerta con pestillo. Ella podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del inodoro", relató el brasileño.

“Al salir, supe por las imágenes que pasé cerca de donde lloraba la mujer. No la vi. En ese momento, si alguien a cargo de la discoteca me pedía que esperara porque la chica decía que la había agredido sexualmente, no me iba a casa. Esa misma noche me presentaba en una comisaría para aclarar", sostuvo Alves

De hecho, Alves apela a la conciencia. "Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal...". Y añade: "Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido".

Dani Alves y Joana Sanz continúan casados

Consultado por las diferentes versiones que dio ante la fiscalía, dijo “Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí".

El exjugador brindó la entrevista desde el locutorio número dos del módulo de comunicaciones de Brians 2, la cárcel en la que ha pasado los últimos meses y aprovechó para pedir perdón "a la única mujer que pudo haber lastimado”: su todavía esposa, Joana Sanz.

