De narrar una final de la Copa Libertadores desde un cerro a convertirse en protagonista de la ceremonia inaugural. Cliver Huamán Sánchez, conocido como "Pol Deportes", cumplió un sueño al participar en la apertura de la final 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, en el estadio Centenario de Montevideo.

El joven peruano, oriundo de Andahuaylas, fue el encargado de dar inicio a la ceremonia de apertura del partido que definió al campeón de la Copa Libertadores. Su participación representa un momento especial en una historia que comenzó a viralizarse hace apenas un año.

En 2025, Cliver llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales al narrar la final del torneo continental desde un cerro en Lima, debido a que no contaba con los recursos necesarios para ingresar al estadio. Su relato, cargado de emoción y pasión por el fútbol, lo convirtió en un fenómeno viral.

Ahora, su camino dio un giro inesperado. El mismo joven que transmitió aquella final desde las afueras de un estadio tuvo la oportunidad de formar parte de la ceremonia inaugural de uno de los acontecimientos más importantes del fútbol sudamericano.

Su presencia en Montevideo despertó mensajes de felicitación y orgullo, especialmente entre los habitantes de Andahuaylas, que celebraron el recorrido del joven comunicador.