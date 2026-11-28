La Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) determinó suspender por el resto del año al árbitro Jordy Alemán, luego de que golpeara al arquero de Real Potosí, Cristian Martínez, durante la final de la Copa Bolivia. Además, solicitará un informe para que el Tribunal de Justicia Deportiva analice posibles sanciones.

El hecho generó repercusiones en el fútbol boliviano y motivó un pronunciamiento de José Jordán, presidente de la Comisión de Árbitros, quien expresó su preocupación por la reacción del colegiado y aseguró que el árbitro también se encuentra arrepentido por lo ocurrido.

Jordán explicó que Alemán tuvo una buena actuación durante el encuentro, aunque reconoció que existieron algunas observaciones técnicas que podían corregirse. Sin embargo, aclaró que la reacción contra el guardameta fue una acción personal que no corresponde al comportamiento esperado de un árbitro.

Asimismo, señaló que el colegiado habría atravesado momentos de presión durante el compromiso y que, en medio de los reclamos, terminó reaccionando de manera violenta. Según el dirigente, Alemán no comprende por qué actuó de esa forma y manifestó su arrepentimiento.

Como primera medida, la Comisión de Árbitros resolvió suspenderlo por el resto de la temporada. También anunció que coordinará con la FBF y solicitará los informes correspondientes para que el Tribunal de Justicia Deportiva determine las medidas que correspondan.