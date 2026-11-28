El brasileño Palmeiras conquistó este sábado la Copa Libertadores tras vencer con un tanto de Ramón Sosa por 1-0 al argentino Estudiantes en el estadio Centenario, donde en en el año 2021 había ganado este torneo por última vez.



Después de una gran asistencia del colombiano Jhon Arias, el atacante paraguayo marcó a los 52 minutos el gol que le alcanzó a los dirigidos por el portugués Abel Ferreira para ser campeones por cuarta vez en su historia.



Desde mucho antes del comienzo, los cerca de 60.000 hinchas que llegaron al Centenario comenzaron a alentar a sus equipos y llenaron la fiesta de color.



En el campo, Palmeiras dominó los primeros minutos, aunque sin profundidad. José Manuel López se retrasó varios metros y fueron Sosa y Arias los que estuvieron más cerca del área defendida por el uruguayo Fernando Muslera.



Mientras tanto, el gran trabajo de Marlon Freitas y de Lucas Evangelista en el centro del campo permitió que tanto Agustín Giay como Joaquín Piquerez se lanzaran constantemente al ataque.



Del otro lado, Estudiantes lanzó muchos balones largos que encontraron bien parados a Gustavo Gómez y a Alexander Barboza, dos de las figuras del equipo brasileño.



- Ficha técnica:



1.Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez (m.46, Arthur Santana); Ramón Sosa (m.76, Mauricio), José Manuel López (m.76, Vitor Roque) y Jhon Arias (m.86, Andreas Pereira).



Entrenador: Abel Ferreira.



0.Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pírez (m.66, Tomás Palacios), Marcos Rojo; Eros Mancuso (m.55, Eric Meza), Ezequiel Piovi, Alexis Castro (m.86, Fabricio Pérez), Gastón Benedetti (m.55, Edwin Cetré); Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos (m.86, Joaquín Correa) y Guido Carrillo.



Entrenador: Alexander Medina.



Gol: 1-0: m.52, Ramón Sosa.



Árbitro: El venezolano Jesús Valenzuela. Amonestó a Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Marcos Rojo, Eric Meza y Santiago Núñez (Estudiantes) y José Manuel López, Agustín Giay, Carlos Miguel, Alexander Barboza (Palmeiras).



Incidencias: Final de la Copa Libertadores, disputada en el estadio Centenario de Montevideo. EFE