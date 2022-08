De Ricardo Gareca a Juan Reynoso el cambio en la dirección técnica de la selección de Perú

Cargando...

El giro total en la conducción técnica de la selección incaica ha traído muchas repercusiones, la federación de fútbol de ese país no renovó contrato con el argentino Ricardo Gareca con quien clasificaron al mundial de Rusia 2018 y recientemente hicieron pública la presentación del nuevo entrenador Juan Reynoso.

El combinado peruano quedó eliminado ante Australia en el repechaje rumbo a Qatar 2022, después de aquello la relación con el Tigre Gareca se vino hacia abajo hasta el punto de desvinculación, y entonces hubo una serie de nombres en rumores para dirigir a la blanquirroja, pero quien salió airoso fue Juan Reynoso.

Reynoso es un actual estratega del fútbol peruano y jugador con su selección en su momento, nació en Lima el 28 de diciembre de 1969 disputó 84 partidos y anotó 5 goles con la blanquirroja y se retiró del fútbol en el año 2000.

El nuevo estratega de la selección de Perú presentó a los componentes de su cuerpo técnico integrados por Joaquín Velásquez, quien es el auxiliar uno, y Gustavo Leombruno, que se encargará de la preparación física Jaime Serna que es peruano y será el auxiliar dos, el mexicano Luis Orozco, quien es el auxiliar tres.

Cargando...

También nombró a Néstor Ibarra que es el preparador físico dos, el señor Rosalío Díaz que maneja todo el tema audiovisual, Óscar Gambetta que será el preparador de arqueros Sergio Fentanes, quien es el metodólogo encargados de la Sub 20, Sub 17, Sub 15.