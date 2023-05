El "abultado" detalle en la estatua de Gallardo que desató polémica y una decisión de la dirigencia de River

Cargando...

Argentina

La estatua del exjugador y director técnico de River Marcelo Gallardo, inaugurada el sábado en el Estadio Monumental, generó reacciones diversas en River y en el mundo futbolero. Hubo alegría y emoción por el homenaje al DT más ganador de la historia millonaria. Aunque también se desató la polémica por el tamaño de la entrepierna del coloso bañado en bronce de siete metros y más de seis toneladas. Esto no fue algo que cayó bien a los hinchas.

Luego de que la escultora Mercedes Savall explicara que la idea era "agrandar partes o achicar otras porque eso le da más impacto a la obra" y que "es un gran gesto para los hinchas", en las últimas horas, debido a la gran repercusión que hubo principalmente en las redes sociales, se le sugirió hacer algunos retoques y que haya un cambio en la estética de la parte inferior de la estatua, informa TyC Sports.

Ideada por Carlos Trillo y realizada por la escultura Mercedes Savall, la imagen que se recreó fue la del entrenador con la Copa Libertadores en sus manos tras vencer a Boca, en la final de la Copa Libertadores, en un encuentro que se disputó en el año 2018 en el Estadio Santiago Bernabéu.

El "abultado" detalle en la estatua de Gallardo que desató polémica

La decisión de River

Cargando...

"Quería resaltar la virtud, el carácter futbolístico de Gallardo", indicó el dirigente e impulsor Carlos Trillo. Y dejó en claro en una entrevista en Radio La Red: "Si hay que limar, limaremos". Sin embargo, la artista que llevó a cabo la obra no estaría tan de acuerdo. Savall sostuvo puertas adentro que, una vez presentada la obra, no tendría que volver a tocarla.

Maxi Grillo, en Pelota Parada por TNT Sports, aseguró que modificarán la estatua del ex entrenador de River para que dicha parte sea menos exagerada. Además, la Comisión Directiva del elenco de Núñez tomará cartas en el asunto tras la presentación del homenaje al Muñeco que generó tanto revuelo.

De todos modos, ante la presión de la opinión pública, todo hace indicar que se pulirá la protuberancia de la estatua del Muñeco para que sea aceptada por la mayoría de los hinchas riverplatenses y continuará siendo exhibida en la puerta del estadio, muy cerca de la de Ángel Labruna.

¿Qué dijo la artista?

Cargando...

En las últimas horas, la artista plástica argentina explicó la decisión en torno al bulto': "Me pidieron específicamente que esa parte la exagere, el comitente de la obra. Yo también me prendí en la moto porque me pareció que esta cosa brutal del fútbol había que expresarla de alguna manera".

El comitente de la obra a la que hace mención la artista encargada de materializar el proyecto es Carlos Trillo, dirigente opositor de River (excandidato a presidente) y quien fue el ideólogo de la propuesta de rendirle homenaje a Napoleón. La idea comenzó cuatro años atrás y logró llegar a su presentación oficial el pasado sábado, informa Jornada.

"Cada artista tiene un manera de interpretar lo que está pasando y su hinchada. Me gusta mucho disfrutar de la hinchada, del pueblo, de la parte popular. Todo ese lenguaje que tiene el fútbol. Era una manera de darle un guiño al hincha", contó Savall en diálogo con A24. "La obra no le va a gustar a todo el mundo y estoy preparada para eso. Es algo natural. Siempre te la jugás, ya está", agregó.

“El fútbol tiene un lenguaje popular, gutural, y una escultura futbolística me parece que tiene que tener una impronta primitiva, que refleje que los hinchas en la cancha conectan de otra forma a como lo hacen en la calle”, dijo la autora de la obra.

Basta ir a ver un partido a cualquier estadio argentino para entender a qué se refiere la artista. “Oh, vamos Millonario, ponga huevo, que ganamos”, canta la afición una y otra vez en el Monumental.

“Era un guiño a los hinchas de River”, agregó la escultora, quien se considera una de ellos. “Marcelo los tiene que tener bien puestos porque no cualquiera está ocho años dirigiendo River”, complementó Savall.