“El arco en cero es mérito de todo el grupo” Carlos Lampe en exclusiva con Marco Chávez de Red Uno

Cargando...

El experimentado y carismático presentador y periodista deportivo de nuestra casa televisiva, Red Uno, Marco Chávez viajó hasta la Argentina, allí dialogó en exclusiva con el portero boliviano Carlos Emilio Lampe, quien pasa por un buen momento en Atlético Tucumán, manteniendo su arco en cero en siete presentaciones.

No es para menos que el meta boliviano acapare nuestra atención, lleva 540 minutos sin recibir goles, en siete partidos mantuvo su arco en cero, y ya ha disputado ocho encuentros en competencias de Primera División de fútbol en Argentina.

Marcos Chávez tuvo la exclusividad de conversar con Lampe este fin de semana, después del duelo que el Decano disputó contra Independiente de Avellaneda y en la cual salieron airosos por la mínima diferencia (Lotti 1’).

Están invictos (Atlético Tucumán), suma 540 minutos ( Lampe, sin recibir goles) , noveno partido. En números lo que avala Tucumán y Carlos Emilio, felicidades antes que nada, te mira todo un país.

Cargando...

La verdad que contento por la victoria, por el resultado, por que seguimos manteniendo el arco en cero, por que seguimos sacando buenos resultados tanto de visita como de local. Entonces hay que seguir haciéndose fuerte. Ahora tenemos un partido en casa, y tenemos que seguir revalidando lo bien que venimos.

Un partido duro el de hoy ( contra Independiente ayer) a parte que se postergó se tuvo que aguardar, se jugó en la mañana y terminaron ganando la punta absoluta.

Sí, fue un partido difícil, en un contexto por ahí diferente que no asistió la gente, por problema dirigenciales de ellos, pero bueno eso no nos importó a nosotros, estábamos bien enfocados en lo que iba a ser el partido. Un partido a las once de la mañana, no se si he jugado otro partido en ese horario, seguro que sí en Chile. Pero tuvo muchas cosas extra futbolísticas, que por ahí te podían hacer desviar del partido, pero eso lo hablamos, tratamos de mantenernos enfocados en este partido y por suerte se dio la victoria.

La oportunidad de los números también juegan mucho y se habla mucho de lo tuyo y de lo que vas en cuanto a mantener el arco invicto; tenías 370 minutos ahora aumentaste a 540. ¿Vas por el récord de Armani que lleva más de 900 minutos?

Cargando...

Ese récord es difícil superarlo (risas), pero bueno uno a veces tiene metas personales, si no me equivoco estoy a dos minutos de mi récord a nivel personal, aquí lo que importa es el grupo; estamos bien, estamos sólidos. Esos arcos en cero no es mérito mío, es mérito de todo el equipo por que la verdad que todos corren, todos se entregan a lo máximo, todos marcan, todos meten. Es una sorpresa, nadie iba a pensar que en la fecha número diez íbamos a estar en lo más alto de la tabla.

Atlético Tucumán enfrentará el próximo sábado 30 de julio a Newell's en el José Fierro a las 18:30 hora boliviana.