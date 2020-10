El Barça no está entre los favoritos para ganar la Champions, dice Koeman

Cargando...

BARCELONA, 19 oct (Reuters) - El Barcelona no está entre los favoritos para ganar la Liga de Campeones de este año, dijo el lunes el entrenador Ronald Koeman, tras el irregular inicio de temporada del equipo catalán.

Antes del encuentro del martes con el Ferencvaros húngaro en su debut por el Grupo G de la Champions League, Koeman minimizó las afirmaciones de la prensa que sitúan a los catalanes entre los principales candidatos a imponerse en Europa.

"Estando en el Barcelona hay que jugar para ganar títulos. (...) Sabiendo lo que ha pasado últimamente no somos el favorito máximo, pero somos un equipo que puede llegar lejos", dijo el DT holandés en rueda de prensa.

Los recientes fracasos del Barça en Liga de Campeones -sólo ha disputado una semifinal desde la última vez que ganó la competición en 2015- han sido señalados por muchos como el principal motivo de Lionel Messi para intentar dejar el Camp Nou.

El delantero argentino ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de volver a levantar el máximo trofeo europeo y esta temporada podría ser su última oportunidad de hacerlo con el Barça, ya que su contrato expira el año que viene.

"Puede ser que en este momento el rendimiento podría ser mejor", dijo Koeman sobre su capitán de 33 años después de que el Barça perdiera el sábado 1-0 ante el Getafe por la liga. "Pero yo creo que viendo al jugador día a día está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar. (...) En ese sentido no tengo ninguna queja".

El partido ante Ferencvaros llega cuatro días antes del primer Clásico de la temporada en casa del Real Madrid, pero Koeman dijo que su equipo sólo está centrado en la Liga de Campeones.

"No pensamos que es un partido fácil (...) No pensamos en descansar gente para el sábado, porque el sábado hoy en día no es importante. Lo importante es mañana, ganar el partido", señaló. "Siempre es importante ganar el primer partido de grupo de la Liga de Campeones, especialmente en casa".

Koeman no contará con el guardameta Marc-André ter Stegen ni con Jordi Alba, que se suman a la ausencia por lesión de larga de Samuel Umtiti.

(Escrito por Joe Casinelli; editado en español por Darío Fernández y Javier Leira)