El desgarrador mensaje de Olga Carmona, campeona del mundo, tras la muerte de su padre

España.

Olga Carmona al igual que diferentes héroes o heroínas, anotó su nombre en la historia, con su gol en el minuto 24' del primer tiempo frente a Inglaterra en la final disputada este domingo en Australia. Sin embargo cuando ella disputaba el compromiso su padre había fallecido.

La mediocampista de Real Madrid Olga Carmona hizo que España toque el cielo con las manos, tras consagrarse campeona del mundo, pero ese logro se opacó para la futbolista por que paralelamente al juego su papá había muerto, en los primeros minutos pospartido Carmona fue breve con los medios de comunicación, la Federación Española de Futbol se encargó de dar el triste comunicado.

Carmona horas más tarde escribio en sus redes sociales un desgarrador mensaje: "Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido, sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único, sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descanza en paz papá", expresó la futbolista española.