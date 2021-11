El Kun Agüero sigue internado por su Arritmia durante el partido con el Alavés

España

Después del gran susto del fin de semana con el malestar que ocasionó que el Kun Agüero abandonara el partido contra el Alavés en el primer tiempo, todo el mundo deportivo está atento a lo que suceda con el delantero argentino, sobre todo de lo que revelen los resultados adicionales que le han hecho tras descubrir la arritmia.

El Kun permanece aún internado y en observación. La prensa española informo que el entorno del jugador confirmo que el se siente bien. Pero los medicos esperan realizar más estudios para brindar resultados precisos y definir los pasos a seguir.

Norberto Debbag, cardiologo y deportologo argentino fue entrevistado por el famoso diario Olé de Argentina y dijo lo siguiente. "Una arritmia se puede estudiar en 24 horas, ya está el diagnóstico. Las ventriculares son las más complicadas porque hay un daño en la estructura del corazón, una lesión coronaria o una miocardiopatía. Las arritmias auriculares son más benignas. Puede ser supraventricular, que se soluciona con medicación y no hay mayores problemas. O una fibrilación auricular que levanta mucho la frecuencia cardíaca. Es la que tuvieron el basquetbolista Fabricio Oberto y el futbolista el Burrito Rivero. A ellos les hicieron una radiofrecuencia, una estimulación, que con eso anulás el problema y ambos volvieron a jugar. No tenemos precisión sobre lo de Agüero pero no tarda mucho en saberse. Cuándo volverá a jugar dependerá del tipo de arritmia que se le detecte".

Por otro lado el cardiólogo español, Salvador Álvarez, dialogo en Cadena Cope de España siendo más pesimista con relación a lo de Agüero advirtiendo lo siguiente : "Que siga todavía en observación no me parece una buena noticia. Una arritmia se detecta rápido y si lleva varios días hospitalizado puede deberse a que el cuadro sea más peligroso. Una arritmia benigna es tratada en el momento y ya lo hubieran dado de alta". Y agregó: "No conozco el caso en profundidad porque no traté al paciente, pero en principio me preocupa. Si fuera una taquicardia ventricular idiopática, el diagnóstico más benigno, podría volver a jugar en algunas semanas. Si se tratara de una ablación, se perdería toda esta temporada".