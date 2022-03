El llanto incontrolable de un jugador ucraniano tras marcar un gol en la Premier League

Londres, Inglaterra

Al ucraniano Andriy Yarmolenko, delantero del West Ham, se le acumularon las emociones en el estadio de Londres, donde se erigió en protagonista por su participación decisiva en la victoria ante el Aston Villa (2-1) y por la tensión acumulada por la situación de su país por la invasión de Rusia.

El jugador apareció en el terreno de juego en los primeros minutos de la segunda parte, en el minuto 52. Sustituyó al jamaicano Michail Antonio. El duelo estaba atascado para el cuadro de David Moyes, que no encontraba la forma de romper el orden del Aston Villa.

El gran momento del ucraniano llegó en el minuto 70, cuando recibió un pase del argelino Said Benrahma y desde el punto de penalti batió al argentino Emiliano Martínez.

Después de su gol, se arrodilló, con los brazos hacia el cielo, antes de llevarse las manos a la cara y dejar escapar algunas lágrimas, felicitado y reconfortado al mismo tiempo por sus compañeros. Una emoción que no abandonó tras el pitido final.

"Honestamente, no sé qué decir. Quiero simplemente decir gracias a mis compañeros, que me han apoyado todo el tiempo, todos los días, a los aficionados del West Ham, que me apoyan también, a mí y al pueblo ucraniano, y también al pueblo británico, ya que siento su apoyo. Gracias, de verdad", lanzó.