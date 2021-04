El uruguayo Lucas Torreira dice que quiere jugar en Boca Juniors tras la muerte de su madre

Cargando...

2 abr (Reuters) - El centrocampista uruguayo del Atlético de Madrid Lucas Torreira dijo que quiere jugar en el club de sus sueños, el Boca Juniors argentino, para estar más cerca de su familia en Sudamérica después de que su madre muriera a causa de la COVID-19 esta semana.

Torreira, cedido por el Arsenal, regresó a su casa en Uruguay después de que su madre diera positivo por el virus.

El internacional uruguayo, que llegó al Atlético en una cesión por una temporada después de que Thomas Partey se incorporara al Arsenal, ha tenido dificultades para jugar en el club español, ya que sólo ha sido titular en tres partidos de Liga esta temporada.

"Hace dos años que no paso un buen momento en lo personal, sin continuidad, me dolió lo del Arsenal y en el Atlético no juego como quiero", dijo Torreira al canal deportivo ESPN.

El jugador tiene contrato con el Arsenal hasta junio de 2023.

"No es emoción violenta. No es una decisión alocada por mi madre. Siempre dije que quería jugar en Boca. Me muero por jugar en Boca y siempre lo voy a decir".

"Me muero por jugar en Boca. La noche que fallece mi mamá y uno de los primeros en recibir la noticia fue mi representante. No quiero jugar más en Europa, quiero jugar en Boca".

"Ya tomé la decisión. Lo hago por mi viejo. Me lo pidió él y lo voy a hacer".

El Atlético es líder de la Liga española con 66 puntos después de 28 partidos, cuatro puntos por encima del Barcelona, segundo clasificado.

"Tengo que cumplir con mi deber y la vida debe continuar. El Atlético se portó muy bien conmigo y es importante", añadió Torreira. "En el Atlético estoy más que orgulloso. Queda más de un mes y medio de competición. Ojalá que pueda terminar este año con el Atlético levantando la Liga".

(Información de Manasi Pathak desde Bengaluru; editado por Edwina Gibbs; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)