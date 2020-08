En datos reales solo hay 3 equipos capaces de pagar el valor de Messi, ¿Quienes son? Te los presentamos

Cargando...

Pese a que no existe una información confirmada sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona, de inmediato los rumores del mercado de fichajes pusieron al argentino en un sinnúmero de equipos y ligas que nadie imagina. Desde las principales escuadras europeas, hasta la MLS; incluso, en Argentina han especulado con la posibilidad de que Lionel decida jugar en su país por primera vez y antes del retiro.



Sin embargo, las posibilidades reales han sido aterrizadas y solo tres equipos están en condiciones de fichar a Messi, en caso de que se confirme su salida del club azulgrana.

Manchester City

Sería la primera opción, pues su relación con Pep Guardiola es definitiva para que el argentino acepte jugar en Inglaterra. Además, según ‘Catalunya Radio’, ya hubo un acercamiento entre directivos del club y el jugador.

Más allá de la relación entre el entrenador y el futbolista, hay otros aspectos: Manchester City tiene un plantel competitivo, en el que está su amigo Sergio el ‘Kun’ Agüero, y podría pelear por ganarlo todo, la próxima temporada.



Y claro, la parte económica también cuenta: Messi sería el jugador mejor pagado de toda la Premier, con un contrato sólido y con el músculo financiero necesario para seguir construyendo a futuro un plantel competitivo.

Inter de Milán

Ha venido construyendo un proyecto serio, contratando jugadores en proyección y acaban de garantizar su duración respaldando la continuidad del entrenador Antonio Conte. Hay buena mezcla de jugadores jóvenes, como Lautaro Martínez, con experimentados de la talla de Diego Godín.



Además, la llegada de Messi representaría un golpe de ‘marketing’, pues Inter pelearía por ser el mejor de Italia con la Juventus de Turín, donde brilla Cristiano Ronaldo, revolucionando de esta manera el clásico entre ambos equipos, además de la Serie A, la cual ha perdido "protagonismo" en las etapas finales de torneos importantes en los últimos años.



En cuanto al dinero, tampoco se preocuparía ni Messi ni Inter, pues detrás del club italiano hay inversores chinos (el Grupo Suning), que contarían con el apoyo económico del gobierno de Xi Jinping.

Paris Saint Germain

Llegar a la final de la Champions League y perder contra Bayern Múnich no fue un fracaso para el PSG. Por el contrario, fue una motivación para seguir manteniendo el proyecto, fortalecerlo con algunos fichajes y el respaldo contundente sería el fichaje de Messi.



No sería la primera vez que el PSG le quite una figura al Barça, pues hace un par de años contrató a Neymar. Y justamente este seria vital, ante una posible llegada, ya que al ser muy amigo del argentino podría intentar convencerle de llegar a París, y formar un tridente letal con Mbappé.

Otro punto a favor es que los dueños del PSG son de Qatar, país con el que Messi lleva buenas relaciones, pues ha sido imagen de ‘Qatar Foundation’ y ‘Qatar Airways’. Así que los petrodólares para fichar al argentino no faltarán.