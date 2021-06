En Francia afirman que Mbappé ha pedido salir del PSG

Francia

En Francia ya se cuestiona sobre la salida de la estrella francesa Kylian Mbappé y es que un prestigioso periodista de ese país, Daniel Riolo, ha contado en RMC que Mbappé ha pedido salir del PSG, sin embargo, desde el club aseguran que nada es cierto y que el delantero francés sigue por el monto en el club.

"Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle. Pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Si Mbappé manifiesta esas ganas de irse, quiere decir que tiene que buscar un club y que después el PSG tiene que moverse para encontrarle un sustituto. Pero sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG", afirmo el periodista Riolo.