En Perú afirman que Paolo Guerrero jugaría para Alianza Lima

Perú

En los últimos días se habló bastante sobre el futuro del depredador peruano Paolo Guerrero, sobre su llegada a distintos clubes como Boca Juniors o el Atlético Mineiro, una vez que quedó libre al no renovar con el Inter de Porto Alegre, a estos equipos ahora supuestamente se le sumó la escuadra peruana de Alianza Lima.

Distintos medios del continente aseguran que el ariete peruano ya tendría todo acordado con el cuadro de la capital peruana, el goleador nacido en chorrillos jugó 72 partidos y anotó 32 goles en su anterior ex club Inter de Porto Alegre, a sus 38 años se supo que no estaría en los planes del técnico Uruguayo Diego Aguirre.

Cuando estaba vigente en el Brasileirao el pasado año Paolo, apenas anotó un tanto en nueve partidos disputados, y después de ello sufrió dos lesiones de rodilla que lo dejaron afuera de cualquier competencia. Sin embargo hoy, el diario peruano Líbero fue el que alertó sobre el posible fichaje.

En cambio El Comercio habla sobre el futuro de Paolo Guerrero y afirma que aún no se ha cerrado nada con Alianza Lima.

Por su parte el propio jugador también se animó a salir y desmentir el rumor sobre su futuro:

Yo no sé por qué están hablando sobre ese tema. Creo que hay una cortina de humo porque se está manoseando mi nombre. En ningún momento he tenido acercamiento con la gente de alianza, hay alguna cortina de humo que ustedes (prensa) están provocando o algo así. Debe haber una cortina de humo porque se está manoseando mi nombre, me siento incómodo. Cuando me recupere voy a ver sobre mi futuro”, declaró Paolo Guerrero a su salida de La Videna.