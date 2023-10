Cargando...

Santiago, Chile.

Un error infantil en un evento grande, literalmente borchornoso y vergonzoso. Lo que sucedió fue que hubo una equivocación en el trazado del circuito del evento en los Juegos Panamericanos de Chile. El fallo en la medida fue de aproximadamente 800 metros menos por kilómetro; es decir, las competidoras solo recorrieron 17.18 km de los 20 km que debían recorrer en total. La organización chilena responsabilizó a a la Asociación Panamericana de Atletismo (APA).

Esto, instantáneamente, causó preocupación a las protagonistas de la prueba. Y no es para menos. Al no poder repetirse la prueba, finalmente el récord mundial de Kimberly García no fue ratificado, ya que los tiempos fueron anulados, por decisión de la organización de los Juegos.

Esto perjudicó a las atletas que habían cumplido la marca mínima para los Juegos Olímpicos París 2024 (1:29:20). De hecho, 14 de las 15 participantes habían logrado el tiempo requerido para competir en la cita multideportiva más grande del mundo, pero la mayoría se vio afectada por esta anulación.

De todas formas, Kimberly García y Evelyn Inga no fueron desfavorecidas tras este error garrafal, ya que ambas tenían su cupo asegurado para la próxima cita olímpica desde antes de Santiago 2023. Además, la repartición de las medallas del evento se realizó con normalidad, tras el orden de llegada correspondiente, por lo que recibieron el oro y el bronce respectivamente.

Después de solucionar el problema con el recorrido, se realizó la prueba masculina en los 20 km, en el que participaron los peruanos César Rodríguez y Luis Henry Campos. Ellos terminaron en el séptimo y octavo lugar de la competencia.

“El experto comisionado por APA, señor Marcelo Ithurralde, no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas. Según establece el reglamento internacional, APA es la única organización facultada para realizar las mediciones y por ende es la responsable de la distancia oficial de la competencia. Por su parte, la Corporación Santiago 2023 es la encargada de contratar al experto designado por APA y facilitar su trabajo en el terreno de competencias”, informó.