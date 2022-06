Erwin “Platiní” Sánchez: "Siempre voy a estar orgulloso de ser boliviano"

Bolivia

Mediante sus redes sociales, Erwin Sánchez se tomó el espacio para explayarse sobre los comentarios vertidos luego del partido frente Bolívar por cuartos de final y los incidentes.

“Siempre voy a estar orgulloso de ser boliviano, lo he demostrado como jugador y también como entrenador con los principios por delante siendo hombre de palabra. La vergüenza a la que me refiero es a la cobarde operación y maniobra con la que se gestiona el fútbol. Me avergüenzo como boliviano, la realidad que atraviesa este deporte en nuestro país”, dijo el estratega.