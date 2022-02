“Es una apuesta fallida”: Alain Roche arremete contra Sergio Ramos y su pobre temporada en el PSG

Cargando...

Francia

Desde que arribó al Parque de los Príncipes, el español ex madridista y ex capitán de la selección española, Sergio Ramos no ha tenido un desempeño normal dentro de la entidad parisina, ha venido de lesión en lesión y esto ha provocado una ola de críticas y descontento en toda la fanaticada del cuadro francés.

Uno de los que siente bastante preocupación por el andar del defensor español es Alain Roche, un ex jugador francés, quien además opina que la temporada de Ramos está terminada. “Es preocupante'', agrega.

El foco de mirada sobre el nacido en Sevilla se dirige mucho más, sobre todo ahora que hay un mano a mano con el Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. En el duelo de ida el defensor estuvo en las graderías observando el partido.

“Su cuerpo ya no sigue. Ha sido trabajador a lo largo de su carrera. Él dio tanto. Para mí, su temporada ha terminado. ¿Cuándo jugará? Si juega dos partidos y se vuelve a lesionar, ¿Qué hacemos? Sí, es preocupante", afirmó Roche.



“Lo más difícil es tomar una decisión. Yo ya no podía correr más por culpa del tobillo así que no me quedaba más remedio que parar. Solo él puede saber...", sentenció el francés.



El PSG no ha podido poner en jaque a sus centrales tras la llegada del exjugador del Madrid. Marquinhos sigue formando asociación con Kimpembe. El francés cada partido va asumiendo más galones. A sus 35 años, las lesiones musculares están dejando a Ramos en una situación límite.