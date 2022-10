“Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas de mi vida”: ‘Gallardo’ anuncia su retiro de River Plate

Argentina

Tras 8 años y 14 títulos alcanzados con River Plate, Marcelo Gallardo deja de ser entrenador del cuadro millonario. Deja un legado lleno de logros y récord tanto locales como internacionales en el club de Buenos Aires.

Marcelo Gallardo se puso el chaleco de director técnico de River hace 3.000 días justamente un 27 de julio del 2014 por la liga Argentina, en el partido que disputaron contra Ferro y en la cual ganaron por penales, eran los 16avos de final de La Copa Argentina.

"Les comuniqué a los dirigentes que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas, es un momento delicado para expresarme" dijo en conferencia de prensa el ex jugador y por ahora técnico de River ya que no seguirá para la temporada 2023.