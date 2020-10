Ex futbolista italiano quedó loco con Messi

Italia

Leo Messi jugó un partidazo contra la vecchia signora, venciendole de visita en Turín (0-2) . El 10 del Barcelona dio una asistencia y anotó de penal uno de los goles. Pero más allá de eso, el astro argentino estuvo concentrado, metido en el juego y las corrió todas hasta el minuto final. Con su juego, volvió loco nada menos que a Christian Vieri. El ex delantero italiano que ahora es comentarista en CBS Sports, alucinó con Messi, a tal punto que dijo lo siguiente:

"Messi es un mago, es el Harry Potter del fútbol. Cuando deje de jugar, yo tiraré la televisión, no voy a trabajar más en la televisión, solo voy a ver Netflix. Cuando él deje de jugar no habrá más nada que ver", dijo la ex estrella de la escuadra azzurra.