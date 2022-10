FBF decide suspender la fecha 25 del Torneo Clausura por el paro indefinido

Cargando...

La primera acción que ha tomado la Federación Boliviana de Fútbol, ha sido suspender la fecha 25 del Torneo Clausura, debido al paro indefinido que tendrá el departamento de Santa Cruz a partir de este sábado 22 de octubre, por la realización del censo para el año 2023.

Los primeros parámetros que brindaban un vistazo de lo que se venía para el fútbol boliviano, fue el retorno de Real Santa Cruz la jornada de este viernes nuevamente a casa, tenía que enfrentar a Bolívar en La Paz este sábado a las 16:00.

Por otro lado la FBF tenía que reunirse también este viernes con los 16 clubes del país pero, solamente se hicieron presente cuatro representantes a la oficina del ente matriz del fútbol nacional.

Momentáneamente han sido suspendidos los siguientes encuentros: Bolívar vs Real Santa Cruz, Royal Pari vs Aurora, Palmaflor vs The Strongest, Independiente vs Guabirá, Blooming vs Always Ready. Los último cinco encuentro se iban a jugar el día domingo 23 de octubre, mientras que el de Bolívar y Real Santa Cruz como ya se mencionó se iba a jugar el sábado 22 de octubre.

